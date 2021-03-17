В то же время, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, участники заседания осудили временную оккупацию Крыма Россией.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что постоянное представительство России при ООН провело сегодня пропагандистское мероприятие для распространения лжи об оккупированном ею Крыме.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Мероприятие имело пропагандистскую цель - распространить фальшивые нарративы о ситуации на Крымском полуострове. Эта технология уже известна. Российские пропагандисты с триумфом отчитаются, что им вроде бы удалось пробить "информационную блокаду". В то же время факты говорят совсем о другом", - говорится в заявлении.

Как отметили украинские дипломаты, "итоги обсуждения в который раз показали продолжающуюся изолированность России, единство большинства членов Совбеза ООН по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, осуждение временной оккупации Крыма, нарушений прав человека, совершаемых оккупационной администрацией на полуострове".

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"Произнесенная нашими партнерами позиция позволила украинским гражданам в Крыму непосредственно убедиться в неизменной и мощной поддержке государств-членов Совета Безопасности ООН. Это важно, поскольку Крым находится в информационной изоляции - украинские интернет-издания блокируются, частоты украинского ТВ и радио незаконно используются российскими СМИ. Российские медиа и официальные лица не доносят информацию о крымских мероприятиях Украины и ее иностранных партнеров на международных площадках, или, если и доносят, то в искаженном виде", - отмечается в заявлении.

Кроме того, напоминается, что ярким примером стало беспрецедентное по степени участия, количеству участников и консолидированной позиции заседание по формуле Арриа 12 марта, которое фактически не было освещено российскими МИД или СМИ.

"Благодарные членам Совбеза ООН, которые в эти дни подтвердили позицию о непризнании попыток России присвоить украинский Крым. Созвав пропагандистское мероприятие, Россия в очередной раз дискредитировала сама себя", - добавили в МИД.

Онлайн-заседание ООН на тему Крыма

12 марта состоялось неформальное онлайн-заседание ООН по формуле "Арриа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны - члены ООН присоединиться к инициативе "Крымская платформа по деоккупации полуострова".

В Германии призвали Россию вернуть Крым Украине.

В Канаде заявили, что продолжат давление на Россию, пока она не восстановит уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

США поддержали инициативу "Крымская платформа".

Франция призвала РФ прекратить своевольную политику преследования оппонентов оккупации Крыма.

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Автор: Виталий Саенко