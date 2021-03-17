Министерство иностранных дел Украины заявляет, что постоянное представительство России при ООН провело сегодня пропагандистское мероприятие для распространения лжи об оккупированном ею Крыме.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Мероприятие имело пропагандистскую цель - распространить фальшивые нарративы о ситуации на Крымском полуострове. Эта технология уже известна. Российские пропагандисты с триумфом отчитаются, что им вроде бы удалось пробить "информационную блокаду". В то же время факты говорят совсем о другом", - говорится в заявлении.
Как отметили украинские дипломаты, "итоги обсуждения в который раз показали продолжающуюся изолированность России, единство большинства членов Совбеза ООН по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, осуждение временной оккупации Крыма, нарушений прав человека, совершаемых оккупационной администрацией на полуострове".
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"Произнесенная нашими партнерами позиция позволила украинским гражданам в Крыму непосредственно убедиться в неизменной и мощной поддержке государств-членов Совета Безопасности ООН. Это важно, поскольку Крым находится в информационной изоляции - украинские интернет-издания блокируются, частоты украинского ТВ и радио незаконно используются российскими СМИ. Российские медиа и официальные лица не доносят информацию о крымских мероприятиях Украины и ее иностранных партнеров на международных площадках, или, если и доносят, то в искаженном виде", - отмечается в заявлении.
Кроме того, напоминается, что ярким примером стало беспрецедентное по степени участия, количеству участников и консолидированной позиции заседание по формуле Арриа 12 марта, которое фактически не было освещено российскими МИД или СМИ.
"Благодарные членам Совбеза ООН, которые в эти дни подтвердили позицию о непризнании попыток России присвоить украинский Крым. Созвав пропагандистское мероприятие, Россия в очередной раз дискредитировала сама себя", - добавили в МИД.
Онлайн-заседание ООН на тему Крыма
- 12 марта состоялось неформальное онлайн-заседание ООН по формуле "Арриа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны - члены ООН присоединиться к инициативе "Крымская платформа по деоккупации полуострова".
- В Германии призвали Россию вернуть Крым Украине.
- В Канаде заявили, что продолжат давление на Россию, пока она не восстановит уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.
- США поддержали инициативу "Крымская платформа".
- Франция призвала РФ прекратить своевольную политику преследования оппонентов оккупации Крыма.
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