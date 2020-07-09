ЕС отреагировал на системные нарушения Россией прав человека в оккупированном Крыму

ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут освобождены без замедления.

Евросоюз осудил системные нарушения прав человека в оккупированном Крыму и призвал Россию прекратить практику притеснений и арестов, в частности, представителей крымскотатарского народа.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, обнародованном Европейской службой внешних действий, передает НВ.

"7 июля 2020 года семь человек, преимущественно крымских татар, были арестованы на Крымском полуострове на основании предположения об их политических убеждениях. Европейский Союз считает их задержания политически мотивированными и - поскольку это было проведено по российским законам "органами власти" РФ на территории Украины - незаконным с точки зрения международного законодательства", - говорится в заявлении.

Спикер напомнил, что ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут освобождены без замедления.

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"Евросоюз ожидает, что Россия прекратит давление на сообщество крымских татар. Международные стандарты прав человека должны быть гарантированными на полуострове. Полный, свободный и неограниченный доступ международных акторов по правам человека на всю территорию Украины, включая Крым и Севастополь, продолжает оставаться первостепенной задачей", - отмечается в документе.

В заявлении также указывается, что Евросоюз остается непреклонным в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщал УНИАН, 7 июля российские оккупанты с самого утра устроили массовые обыски у крымских татар.

Шестерых из них задержали - это Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Александр Сизиков, Вадим Бектемиров. Седьмого, Дилявера Меметова, не было дома. Позже украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о задержании седьмого крымского татарина - Зекирья Муратова. По ее информации, им будут инкриминировать "террористический акт" (ч.1 и ч.2 ст. 205 УК РФ).

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