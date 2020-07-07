Российские оккупанты с самого утра устроили массовые обыски у крымских татар (видео)

Обыски проводятся сразу в нескольких районах оккупированного Крыма.

В четырех районах Крыма одновременно с 4 часов утра проходят обыски.

Об этом сообщают региональные активисты «Крымской солидарности», кроме этого информация подтверждается звонками на горячую линию общественного объединения.

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«Следственные мероприятия проводятся по трем адресам в Бахчисарайском районе - в селе Железнодорожное у Суфьянова Алима, в селе Белокаменка у Хайретдинова Сейрана и в селе Севастьяновка у Сизикова Александра, в Красногвардейском районе Крыма – в поселке Октбярьское в доме Зиядинова Эмиля, у Меметова Дилявера в Алуште и Ибрагимова Исмета в поселке Курцы Симферопольского района», – говорится в сообщении «Крымской солидарности».

На местах работают сотрудники центра «Э», «ФСБ Крыма», «Беркута» — специального подразделения Росгвардии, существующего в Крыму с 2014 года, ОМОНа - специального полицейского подразделения, привлекаемого для обеспечения охраны общественного порядка.

В 7:15 в Симферополе сообщили о седьмом обыске – в Каменке в доме Бектимирова Вадима.

В 7:45 активисты сообщили об обысках в селе Андрусово Симферопольского района и в пгт. Октябрьское Красногвардейского района, но эти следственные действия связаны с обысками у Дилявера Меметова и Александра Сизикова. По данным адресам проживают их близкие родственники.

Отметим, российские оккупанты систематически проводят обыски в домах крымско-татарских активистов. Как правило, силовики приходят с обысками рано утром.

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