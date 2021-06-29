Народный депутат Украины Игорь Васильковский покинет фракцию «Слуга народа», если будут доказательства его вождения в состоянии опьянения.
Об этом сказал первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.
«Что касается Васильковского, все должно быть в рамках закона. У нас нет неприкасаемых - мы это неоднократно показывали», - подчеркнул он.
Корниенко добавил, если будет доказано, что Васильковский был за рулем в состоянии опьянения, то «он будет тогда покидать фракцию».
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28 июня в Одесской области полиция задержала депутата Васильковского за вождение в состоянии опьянения.
На него составлен административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).
СМИ сообщали, что у депутата была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет.
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