По словам Корниенко, во фракции нет неприкасаемых.

Народный депутат Украины Игорь Васильковский покинет фракцию «Слуга народа», если будут доказательства его вождения в состоянии опьянения.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Что касается Васильковского, все должно быть в рамках закона. У нас нет неприкасаемых - мы это неоднократно показывали», - подчеркнул он.

Корниенко добавил, если будет доказано, что Васильковский был за рулем в состоянии опьянения, то «он будет тогда покидать фракцию».

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28 июня в Одесской области полиция задержала депутата Васильковского за вождение в состоянии опьянения.

На него составлен административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

СМИ сообщали, что у депутата была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет.

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Автор: Надя Пришляк