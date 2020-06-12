В ГБР раскрыли подробности утреннего обыска в доме Омеляна

Обыски проводились по месту жительства одного из народных депутатов Украины прошлых созывов, члена Партии регионов.

Обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна прошел в рамках расследования убийства журналиста Василия Сергиенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту совершения преступной организацией похищения 04.04.2014 в г. Корсунь-Шевченковский и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по местам жительства одного из народных депутатов Украины прошлых созывов, члена Партии регионов", - отметили в ГБР.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 12 июня, Омелян заявил, что Государственное бюро расследований проводит обыск в его доме.

"6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде бы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", - написал экс-чиновник в Facebook.

Читайте такжеЕмельян объяснил свои мечты о Hyperloop: хотел, чтобы украинцы поверили в себя

Справка. 4 апреля 2014 в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области по указанию жителя Киева две группы мужчин похитили и в дальнейшем убили журналиста Сергиенко, а его тело закопали в лесу.

В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задержали в течение 2015-2017 годов.

Им инкриминируют ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы или похищение человека, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 п. П. 3, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (организация совершения умышленного убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти человеку, совершенного по заказу по предварительному сговору организованной группой), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (организация умышленного уничтожения имущества путем поджога, совершенного организованной группой), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией и участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеОмелян рассказал, сколько лет и денег нужно на ремонт всех дорог в Украине

В июле 2018 года Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Завражина, который ранее вышел из СИЗО под залог.

В июне 2019 года Городищенский райсуд Черкасской области отпустил под домашний арест Горбенко и Недибалюка.

23 августа суд отпустил из СИЗО под домашний арест Мельника. 14 ноября 2019 года Кропивницкий апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора и вернул Мельника под стражу. 9 января 2020 суд отпустил Мельника под домашний арест.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram