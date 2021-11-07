Чиновник утверждает, что принимал то, что ему назначили врачи.

Бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, который на 38-й день голодает в грузинской тюрьме, объяснил опубликованное пенитенциарной службой видео, на котором он принимает пищу.

Соответствующее обращение размещено на странице политика в Facebook.

Саакашвили отметил, что принимал не пищу, а минеральные добавки и микроэлементы, которые ему назначили врачи. Он подчеркнул, что то, что он получил на приеме врача, "не является питанием" и что он "не нарушал нормы голодовки", добавив, что в медицинском кабинете можно получить только лекарства.

По его словам, с утра субботы он больше не получает никаких дополнительных добавок, на которые ранее давал согласие.

"Сейчас моя ситуация ухудшается с каждым днем и, вероятно, все будет развиваться еще более быстрыми темпами", – написал Саакашвили.

Читайте такжеСаакашвили голодает десятки дней: чиновник пожаловался омбудсмену на критическое состояниеНапомним, накануне пенитенциарная служба Грузии показала видеокадры, на которых видно, как Михеил Саакашвили якобы "принимает пищу".

Сам политик заявил об отказе от сока, витаминов, минералов и глюкозы.

Саакашвили, который имеет гражданство Украины, вернулся на родину, в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов. Его задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы.

Сейчас Саакашвили находится в руставской тюрьме он объявил голодовку, поскольку считает себя политзаключенным. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную клинику.

Автор: Екатерина Жирий