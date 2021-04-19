Украинский президент раскритиковал лидера Франции перед визитом в Париж, и это было хоть и не дипломатично, но достаточно справедливо.

Прошло полтора года после последней встречи лидеров Франции, Германии, Украины и России в Париже. И факт в том, что тот саммит не принес большого количества побед для украинского президента Владимира Зеленского.

Он смог вернуть войну в своей стране на международную повестку дня. Однако, результатами встречи мог быть по-настоящему доволен лишь президент Владимир Путин. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте такжеМеркель, Макрон и Зеленский призвали Путина отвести войска от границ УкраиныТогда лидер России получил все дипломатические вознаграждения, какие только пожелал, лишь за свою готовность говорить. Финальное заявление саммита ставило требования не к агрессору - России, а к жертве атаки - Украине. Тогда Зеленский публично выразил свое разочарование. А вот хозяин саммита Эммануэль Макрон говорил о "чрезвычайно позитивных результатах" встречи.

"Именно такие дипломатические прогибания поощряют Путина продолжать испытывать Запад на прочность. С его точки зрения, война в Украине идеально подходит для этого. Потому что страна в ближайшее время не присоединится ни к ЕС, ни к НАТО. Но Путин ведет глобальный конфликт, в котором, как он думает, его оппоненты - Америка и ЕС", - говорится в статье.

Очевидно, что стать на сторону Украины - это не акт бескорыстной солидарности, а настоящий интерес Европы. Зеленский требует, чтобы Макрон наконец осознал угрозу. И это, наверное, прозвучало недипломатично. Но, во всяком случае, это правильно.

Встреча Зеленского с Макроном:

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Перевод: Лесь Дымань