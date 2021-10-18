Нардеп заявил, что у него есть только украинское гражданство.

Подозреваемый в государственной измене народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заверил, что у него только украинское гражданство, отвечая на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий ответ Медведчука опубликован на сайте ОПЗЖ.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я – гражданин Украины и буду им", – заявил он.

Накануне Зеленский отметил, что Украина могла бы обменять у России Медведчука на других украинцев, если бы у него было российское гражданство.

Читайте такжеГосизмена Медведчука: Баканов рассказал, как высшие должностные лица "возили чемоданы" с деньгами террористамМедведчук считает, что на него оказывается "незаконное давление", а Зеленский в своем заявлении нарушил принцип презумпции невиновности.

"Считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", – добавил Медведчук.

Дело Медведчука: подробности

8 октября Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе. По этому делу ему избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.

Ранее 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Медведчуку и депутату от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам:

незаконная передача РФ газового месторождения;

предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ);

проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь" ("Луч").

По этому делу Медведчуку избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест. Козак находится за пределами Украины.

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Автор: Катерина Шварц