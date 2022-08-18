Сегодня во Львове встречаются Антонио Гутерриш, Тайип Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский. СМИ говорят о возможном обсуждении вопросов начала переговоров о завершении (приостановке) войны. Возможно. Но темы, которые будут обсуждаться (как и результаты обсуждения), лежат в достаточно широком диапазоне.

Минимально успешным для РФ вариантом является выход на последовательность "малых компромиссов". Вслед за зерновыми договоренностями, заключение, например, топливной сделки, либо метало-рудной и так далее. Кремль сознательно дробит вопрос блокировки украинских портов, демонстрируя готовность "договариваться в малом", но требуя больших уступок "на полях".

Напомню, что после зерновых соглашений в отношении РФ были приостановлены американские санкции по удобрениям, зерну и еще десятку товарных групп. ЕС ослабил санкции по поставкам товаров для обслуживания самолетов (кстати, в том числе украденных у европейских лизинговых компаний). Таким образом, Путин рассчитывает, что последовательность таких "малых" шагов позволит улучшить положение и выйти на большие переговоры в качестве "адекватного и договороспособного" участника.

Минимально успешным для РФ вариантом является выход на последовательность "малых компромиссов"

Для Гутерриша этот вариант едва ли не идеальный - много хороших сделок якобы под гарантии ООН, которые на самом деле гарантиями не являются (можно вспомнить ситуацию с Азовсталью). Такой себе Будапештский меморандум в копилку политика, имеющего статус, но не имеющего реальных рычагов влияния на ситуацию.

Эрдоган преследует свои цели. Для него тема №1 - усиление позиций Турции. И формат "малых сделок" тоже подходит при одном условии - Турция посредник и гарант. Роль этой страны возрастает. В том числе вес в переговорах по конфликтным с РФ темам (Сирия, Центральная Азия, Кавказ, Черноморский бассейн и влияние на регион). Эрдогану (и это важно понимать) необходима роль посредника и эффект от реализации договоренностей, а не объемы уступок России (тут уже интерес Путина и частично (через вклад РФ в бюджет ООН) Гутерриша).

К "небольшим сделкам", кстати, можно отнести и вопросы Запорожской АЭС. Интересы сторон здесь примерно те же. Разве что для РФ важно, чтобы ЗАЭС начала работать "на Крым" и была подготовлена к отключению от украинской энергосистемы. Тогда в отопительный сезон, имея в активе ЗАЭС + Каховская ГЭС, можно пытаться нанести и удар по украинской энергетике. Например, за осень повредив ракетными ударами еще ряд украинских ТЭС.

Эрдоган преследует свои цели. Для него тема №1 - усиление позиций Турции

Вероятна ли "большая сделка" - разговоры о прекращении огня? Разговоры о таковой либо согласие на встречу РФ-Украина в перспективе 2-3 месяцев возможны. А вот быстрая реализация (встреча Путина и Зеленского на протяжении, максимум, месяца и договоренности) вряд ли. Точнее, без пощечины России на фронте - вряд ли.

Причина проста. Договоренности о прекращении огня "как есть" - равнозначны политическому кризису внутри Украины (что выгодно Путину), ослаблению военной поддержки Украины (тоже в числе приоритетов РФ) и времени для РФ на восстановление боеспособности. И, поскольку Россия не получает в результате такого "перемирия" того, что хочет, а Украина будет несколько ослаблена (и возможно связана дополнительными условиями), очередная фаза войны повторится достаточно скоро.

Для украинской стороны возможен единственный вариант начала предметных разговоров - военно-политическое поражение Кремля.

Не разгром, а, как минимум, поражение, которое в Москве вынуждены будут признать. В таком случае есть вероятность начала внутриполитического кризиса (не обязательно провала власти, достаточно маленькой войны групп в окружении Путина).

Для украинской стороны возможен единственный вариант начала предметных разговоров - военно-политическое поражение Кремля

На этом фоне РФ концентрируется на внутренних проблемах на определенное время. И это время - шанс для Украины сделать рывок не в восстановлении страны, а в трансформации.

Потому что война повторится (если речь идет о компромиссном варианте). И просто "восстановленная по образцу 2021 года" Украина нового раунда может не выдержать. А вот Украина, которая стала более сильной, эффективной, рациональной в политике либо становится слишком страшной целью для РФ (тогда раунд отменяется), либо дожимает и получает свое (как дипломатически, так и военно).

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего