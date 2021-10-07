Необходимо будет бороться с большим количеством постановлений, которые блокируют подписание законов, сообщила заместитель главы фракции "СН".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала внесение изменений в Регламент Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

"Я уверена, что нас ждет модернизация Аппарата Верховной Рады, модернизация Регламента, который был принят в 2010 году", – отметила Кравчук.

Читайте такжеДепутаты сегодня рассмотрят увольнение Разумкова с должности главы ВР (онлайн-трансляция)На уточняющий вопрос, о каких именно изменениях в Регламент идет речь, она пояснила: "Я думаю, что как раз этим займутся и Руслан Стефанчук (первый заместитель председателя Рады – Ред.), и Александр Корниенко (первый заместитель главы фракции "СН" – Ред.)".

По ее словам, однозначно "нужно будет с поправочным спамом бороться, со спамом в виде постановлений, которые блокируют подписание (законов – Ред.)".

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский 6 октября своим указом освободил Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей представителя главы государства в Раде.

Напомним, Верховная Рада 7 октября рассмотрит вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера.

Потенциальным кандидатом на пост руководителя парламента вместо Разумкова является Стефанчук. В то же время на его должность претендует Александр Корниенко.

Автор: Таня Поляковская