Херсонская область окружена вражескими войсками, ситуация критическая.

В течение 2-3 дней должен быть решен вопрос организации "зеленого коридора" для доставки гуманитарной помощи в Херсонскую область.

Об этом в Facebook сообщает Херсонская областная государственная администрация.

Отмечается, что глава области Геннадий Лагута находится на постоянной связи с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Оперативным командованием "Пивдень".

"В настоящее время областные власти прилагают все возможные усилия для организации "зеленого" коридора для доставки гуманитарной помощи в Херсонскую область. В течение 2-3 дней должны решить этот вопрос!", - сказано в сообщении.

Отмечается, что область окружена врагом, "ситуация критическая, а потому на решение вопросов обеспечения области продуктами питания и лекарствами необходимо время".

Также в ОГА отметили, что на решение вопроса об эвакуации населения необходимо время и предупредили, что любые сообщения об эвакуации - это фейки и коварные замыслы врага.

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