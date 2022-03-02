В течение 2-3 дней должен быть решен вопрос организации "зеленого коридора" для доставки гуманитарной помощи в Херсонскую область.
Об этом в Facebook сообщает Херсонская областная государственная администрация.
Отмечается, что глава области Геннадий Лагута находится на постоянной связи с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Оперативным командованием "Пивдень".
"В настоящее время областные власти прилагают все возможные усилия для организации "зеленого" коридора для доставки гуманитарной помощи в Херсонскую область. В течение 2-3 дней должны решить этот вопрос!", - сказано в сообщении.
Отмечается, что область окружена врагом, "ситуация критическая, а потому на решение вопросов обеспечения области продуктами питания и лекарствами необходимо время".
Также в ОГА отметили, что на решение вопроса об эвакуации населения необходимо время и предупредили, что любые сообщения об эвакуации - это фейки и коварные замыслы врага.
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- 2 марта, мэр Херсона Игорь Колыхаев призвал организовать "зеленый коридор" для вывоза раненых и убитых, доставки в город медикаментов и продуктов питания. Колыхаев заявил, что город находится на грани гуманитарной катастрофы.