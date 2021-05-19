Шмыгаль внес в парламент представление о назначении Виктора Ляшко новым главой Минздрава.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Об этом в среду, 19 мая, рассказала член комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина из фракции "Голос".

"Только что поступило представление премьер-министра Украины относительно назначения министра здравоохранения Украины. Виктор Ляшко, без сюрпризов", - отметила Стефанишина.

По ее словам, сегодня это представление безотлагательно рассмотрит комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Заседание должно начаться в 15:00. Трансляция будет вестись на странице комитета в Facebook.

Кто такой Виктор Ляшко

Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач.

Родился 24 апреля 1980 года в с. Осова Дубровицкого района Ровенской области. Окончил Национальный медицинский университет им. Богомольца в 2003 году, а также заочную форму обучения Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Получил квалификацию магистра государственного управления в сфере здравоохранения.

Начинал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области, также возглавлял "Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины", был председателем общественной организации "Инфекционный контроль в Украине", консультантом по вопросам общественного здоровья проекта USAID "Реформа ВИЧ-услуг в действии".

Эксперт по вопросам общественного здоровья в Реанимационном пакете реформ в 2014-2016 годах. С февраля 2018 года по июль 2019 года работал первым заместителем генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Отставка Степанова: что известно

14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова. Народные депутаты собрали более 150 голосов для проведения внеочередного заседания Рады.

Сам министр говорил, что не писал заявления на увольнение и собирается и дальше бороться за качественную медицину для граждан, однако "депутаты должны принимать решения".

Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.

По данным источников СМИ, отправить Степанова в отставку планировали уже несколько раз. 14 мая добровольно уйти ему якобы предложил президент Украины Владимир Зеленский. Однако глава Минздрава отказался. После этого в Раду и поступило представление от премьера на увольнение министра здравоохранения.

Во вторник, 18 мая, Верховная Рада провела внеочередное пленарное заседание и отправила Степанова в отставку.

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Автор: Катерина Комолова