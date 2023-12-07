Политик утверждает, что никакого политического подтекста здесь нет.

Отставка с должности представителя президента в Верховной Раде не стала неожиданностью. Об этом сказал народный депутат Федор Вениславский в комментарии агентству УНИАН по поводу указа президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что указ об увольнении с должности представителя президента в Раде для него не был неожиданностью, поскольку он знал о его подготовке.

"У нас несколько дней назад был разговор с президентом по этому поводу. Я сейчас занимаюсь некоторыми военными проектами и приходится часто покидать Киев. У меня не всегда есть время делать то, что должен делать представитель. Поэтому это было абсолютно ожидаемо и абсолютно для меня понятная позиция", - пояснил он.

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Вениславский заметил, что за его отставкой нет каких-то политических вопросов.

Отвечая на вопрос УНИАН, означает ли его отставка, которой очень радуется народный депутат Марьяна Безуглая в соцсетях, поскольку он защищал Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, против которого она начала дискредитационную компанию, что его коллега по фракции и комитету выиграла в этом противостоянии, Вениславский отметил, что его меньше всего интересуют эмоции коллеги.

"Пусть себе Безуглая радуется своим мыслям. Меня это меньше всего в данном случае беспокоит", - подчеркнул он.

Вениславский подчеркнул, что отставка не вызвана его позицией по каким-то политическим вопросам. "Никакого отношения к каким-то моим отношениям, к каким-то политическим вопросам нет", - добавил он.

Увольнение Вениславского

Сегодня опубликован указ президента Владимира Зеленского об освобождении члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского от исполнения обязанностей своего представителя в Верховной Раде.

После опубликования указа президента Украины об увольнении Вениславского, народный депутат Марьяна Безуглая в Facebook порадовалась этому, напомнив, что Вениславский инициировал ее исключение из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и разведки, поскольку считал, что ее пребывание там является угрозой нацбезопасности. Безуглая обвиняла в соцсетях Валерия Залужного в том, что он якобы "не имеет плана на войну", говорила о его отставке. Вениславский считал, что высказывания депутата Марьяны Безуглой в условиях войны могут иметь крайне негативные последствия.

Безуглая также напомнила своему уволенному коллеге о его заявлениях, в которых он "мечтал о повестках по электронной почте".

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