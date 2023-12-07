Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский освободил члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского от исполнения обязанностей своего представителя в Верховной Раде.

Соответствующий указ №812/2023 от 7 декабря сегодня был опубликован на сайте Офиса президента. В то же время приказа относительно другого назначения Вениславского нет.

"Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в документе.

Что известно о Вениславском:

Как сообщал УНИАН, 3 июня 2019 Зеленский назначил Федора Вениславского своим представителем в Конституционном суде.

12 сентября 202 года он освободил Вениславского от исполнения обязанностей, а другим указом Зеленский назначил на эту должность Сергея Дембовского. Вениславского президент назначил своим представителем в Верховной Раде.

***Вениславский родился в мае 1969 года на Волыни. Имеет высшее образование, доцент кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, специалист в области государственного строительства и прав человека, с опытом преподавательской, научной, законотворческой и правозащитной деятельности. Баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Ранее он сообщал, что депутаты Верховной Рады планируют на законодательном уровне обязать украинцев носить с собой военный билет.

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