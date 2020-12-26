5 ноября Зеленский уволил глав трех ОГА, в частности Ивано-Франковской.

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука.

Соответствующий указ № 585/2020 глава государства подписал 24 декабря.

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"Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента, Владимир Зеленский пожелал новому главе Ивано-Франковской облгосадминистрации вдохновения и добросовестного труда на благо области", – говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Кто такой Андрей Бойчук

Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковске. В 2000-м окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик).

Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз".

В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Что предшествовало

5 ноября Зеленский уволил глав трех ОГА, в частности Ивано-Франковской. А уже 9 ноября назначил временно руководить западным регионом Марию Савку.

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Автор: УНИАН