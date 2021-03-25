Ранее глава украинской делегации в ТКГ заявлял, что советники лидеров четырех стран "нормандского формата" договариваются о встрече на высшем уровне, которая предположительно может состояться в апреле.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявляет, что пока назвать дату встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии) проблематично.

Читайте такжеПремьер Шмыгаль неожиданно встретился с Папой Римским (фото, видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

В частности, по словам Кравчука, он больше не может говорить, что встреча лидеров может состояться в апреле.

"Факты становятся более очевидными. Главное - действия становятся более открытыми. Поэтому сказать, что будет в апреле встреча... я не знаю, пока не будет согласован этот вопрос в целом и другие вопросы на уровне политических советников, пока они не договорятся между собой о совместных шагах или об общем плане, предложенном Францией, Германией и Украиной, - а пока Россия молчит, будем говорить так, как оно есть, - то говорить о встрече на высшем уровне нет возможности", - сказал Кравчук.

По его словам, тем более нельзя говорить о дате встречи.

"Мы можем говорить, что она будет, или надеемся, что она будет, и я тоже так думаю, но когда - это уже проблематично", - отметил Кравчук.

Что этому предшествовало

12 марта председатель украинской делегации в ТКГ заявил, что советники лидеров четырех стран "нормандского формата" договариваются о встрече на высшем уровне, которая предположительно может состояться в апреле.

В тот день пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента на апрель пока нет, встречи лидеров "нормандской четверки".

18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время станет ясно, когда может состояться встреча лидеров стран "нормандского формата".

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Автор: Виталий Саенко