Президент Владимир Зеленский надеется на проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и РФ) в скором времени.
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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.
«Вы должны знать, что там, на Донбассе, живут люди, которые очень хотят мира и которые ценят усилия по его достижению. Сегодня проходит встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине. Надеюсь, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоится в скором времени», - заявил Зеленский.
Встреча «нормандской четверки»: что известно
- 11 сентября запланирована встреча советников лидеров стран «нормандского формата».
- 9 сентября Зеленский заявил, что рассчитывает после встречи советников лидеров стран «нормандского формата» на саммит на высшем уровне.
- 22 августа Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» должна состояться 28 августа, затем планируется встреча глав МИД и саммит на высшем уровне.
- 24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о подготовке к возможной встрече глав МИД стран «нормандского формата» в сентябре.
- 26 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.
- 4 сентября Кулеба сообщил, что встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата» состоится в сентябре после переговоров советников лидеров этих государств.
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