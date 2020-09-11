По словам президента, жители Донбасса очень хотят мира и ценят усилия по его достижению.

Президент Владимир Зеленский надеется на проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и РФ) в скором времени.

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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

«Вы должны знать, что там, на Донбассе, живут люди, которые очень хотят мира и которые ценят усилия по его достижению. Сегодня проходит встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине. Надеюсь, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоится в скором времени», - заявил Зеленский.

Встреча «нормандской четверки»: что известно

11 сентября запланирована встреча советников лидеров стран «нормандского формата».

9 сентября Зеленский заявил, что рассчитывает после встречи советников лидеров стран «нормандского формата» на саммит на высшем уровне.

22 августа Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» должна состояться 28 августа, затем планируется встреча глав МИД и саммит на высшем уровне.

24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о подготовке к возможной встрече глав МИД стран «нормандского формата» в сентябре.

26 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

4 сентября Кулеба сообщил, что встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата» состоится в сентябре после переговоров советников лидеров этих государств.

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Автор: Константин Гончаров