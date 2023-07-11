"Главный солист" саммита НАТО в Бухаресте сослалась на низкий уровень поддержки вступления Украины в НАТО среди граждан.

15 лет назад на саммите НАТО в Бухаресте Украина могла получить План действий по членству в Альянсе, но этот путь был заблокирован тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель. В интервью ТСН третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, как узнал о том, что перспективы вступления в альянс – крайне призрачны.

"Когда на мой стол положили проект резолюции, который предлагается... По алфавиту рассадка за столом, на "у", США рядом. Я [43-ему президенту США Джорджу] Бушу показываю: "Джордж, вот для такой редакции нам надо было ехать в Бухарест?", – вспоминает Ющенко и отмечает, что Буш в ответ показал на Меркель, которая сидела в противоположном секторе, и тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

Президент отмечает, что после этого отправился с коллегами к канцлеру Германии, чтобы выслушать ее позицию, но получил только замечание о якобы низком уровне поддержки пути в НАТО в Украине.

"Небольшой перерыв. Ко мне подходит 10-12 президентов европейских стран, особенно восточноевропейских, мы начинаем обсуждать, и я смотрю как президент [Франции] Николя Саркози ушел (я так думаю, в туалет), а за столом осталась с небольшой группой президентов канцлер Меркель. А я своим коллегам говорю: "У нас один есть вариант, сейчас глаза в глаза поговорить с главным солистом сегодняшнего заседания". Мы подходим к Меркель, ей неловко. На мое возражение, что мы выполнили все условия, у нас нет претензий ни по линии Минобороны, ни по линии МИД, ни по блокам нет замечаний, так почему мы видим такую резолюцию, которая делает невозможным... Она мне вопрос: "Сколько вас сейчас поддерживает людей, нации в плане сближения с НАТО?". Говорю: "На сегодня 31 процент". Она хотела сказать, что это мало. Я ей говорю: "Ангела, понимаешь, год назад тезис интеграции в НАТО поддерживало 14 процентов, сейчас 31". Я был убежден, что на любой другой площадке скажи, что у тебя динамика кратная в разы, то [буду считать, что] это хорошая очень внутренняя политика", – добавляет Ющенко.

Ангела Меркель - роль в блокировании вступления Украины в НАТО

В апреле 2008 года в Бухаресте, Румыния, состоялся саммит НАТО, на повестке дня которого стояли вопросы о признании Косова, военные действия в Афганистане, расширении альянса путем присоединения к нему Хорватии, Албании и Македонии, а также присоединения к Программе действий по членству в НАТО Украины и Грузии.

По итогам была принята декларация, в которой говорится о том, что НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии, и ПДЧ будет следующим шагом на их пути к членству. В то же время ПДЧ получено не было.

Одну из ключевых ролей в этом сыграла канцлер Германии Ангела Меркель, которая, как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "ожесточенно сопротивлялась любому прогрессу на пути к членству Украины в НАТО".

В апреле 2022 года, через недели после того, как РФ развязала против Украины кровавую войну, Меркель заявила, что до сих пор считает правильным свое решение о невступлении страны в Альянс, принятое в 2008 году.

Спустя год Меркель снова прокомментировала события украинско-российской войны и назвала свою политику в отношении страны-агрессора правильной.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецкое правительство не повторять ошибки бывшей канцлера.

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