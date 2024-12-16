Действия венгерской стороны еще более отдалены от миротворчества, чем ее заявления, говорят в ведомстве.

Министерство иностранных дел Украины призывает высокопоставленных чиновников Венгрии не имитировать роль "миротворца" и не манипулировать темой Рождества Христова. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Венгерские чиновники снова заявляют, что якобы способны остановить войну, но эти заявления не соответствуют действительности. В действительности после венгерских "миротворческих" звонков в Москву по украинским городам и общинам летят смертоносные ракеты и дроны", – отмечается в сообщении.

При этом, как отмечают украинские дипломаты, "действия венгерской стороны еще более отдалены от миротворчества, чем ее заявления".

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"Венгрия последовательно призывает оставить Украину, которая защищается от российской геноцидной агрессии, без оружия для самозащиты, препятствует финансированию усиления обороноспособности Украины, повышению санкционного давления против агрессора и другим критически важным решением. Все это не имеет ничего общего со стремлением восстановить мир", – акцентируют в МИД.

При этом, украинские дипломаты призывают венгерскую сторону "прекратить аморальные манипуляции на теме мира и Рождества Христова, воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, которые подрывают совместные усилия по восстановлению справедливого мира".

Как заявили в МИД, на пути мира стоит только Россия и ее одержимый войной диктатор. Украина стремится к миру на своей земле как никто другой в мире.

"Именно на достижение справедливого и устойчивого мира направлены совместные усилия нашего государства и его партнеров. Украина всегда придерживается принципов честного диалога и взаимного уважения. Мы продолжим конструктивные контакты с нашими партнерами, которые искренне стремятся к завершению войны, а не поражению Украины", – резюмировали в министерстве.

Заявления Венгрии о войне в Украине и "перемирии"

16 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в Брюсселе никто, кроме представителя Словакии, не поддержал идею Венгрии о "рождественском перемирии" между Украиной и РФ. Венгерский министр утверждал, что в ЕС якобы не хотят прекращения огня в Украине и "игнорируют ситуацию на поле боя".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна якобы предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и провести масштабный обмен военнопленными. По его словам, президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Комментируя это заявление, советник президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что Украина не уполномочивала Венгрию на любые действия, Венгрия не предупреждала о контактах с Москвой.

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