Источники рассказали, как президент США говорит о лидерах других стран.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в неофициальных разговорах назвал президента России Владимира Путина "парнем с ядерным оружием и без друзей". Он шутил и о лидерах других стран.

Об этом сообщает NBC News.

По данным источника, Байден во время частных встреч шутил о некоторых своих коллегах и делился своим мнением о них в контексте ситуации вокруг возможного вторжения РФ в Украину.

Люди, которые якобы слышали, что говорит Байден о других политиках, утверждают, что он называл поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "вспыльчивым". А о канцлере Германии Олафе Шольце президент США заявил, что тот не является Ангелой Меркель.

Президент Франции Эммануэль Макрон, якобы говорил Байден, хочет быть похожим на Шарля де Голля (первого президента и символа французского Сопротивления в годы Второй мировой войны).

Обсуждая президента РФ, Байден был более разговорчив. Он называл Путина "парнем с ядерным оружием" и добавлял, что у него нет друзей.

Читайте также"Это - рычаг влияния": в США выступили против немедленных санкций по "Северному потоку-2"Ранее УНИАН сообщал о том, какие высказывания себе позволяет президент РФ. Путин, говоря о Минских соглашениях, заявил: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

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