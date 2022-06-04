В ОПУ считают, что ключевое - изменение ситуации на фронте.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк назвал три условия, после выполнения которых возможно возобновление переговоров Киева с Москвой.

Об этом шла речь в его интервью изданию "Медуза".

По словам Подоляка, ключевое - должна измениться ситуация на фронте.

"Россия сейчас считает, что у них такая концентрация сил, что они могут нас где-то поддавить и диктовать определенные условия. Как только ситуация изменится и Россия поймет, что у них таких инструментов больше нет, будет запущен полноценный переговорный процесс. Это первое", - подчеркнул он.

Советник главы ОПУ отметил, что переговоры возможны после прекращения ракетных обстрелов украинских городов.

"Второе — когда Россия перестанет максимально откровенно атаковать наши мирные города крылатыми ракетами. Они до сих пор это делают. Когда Россия перестанет это делать, будет понятно, что она готова к переговорному процессу", - добавил он.

Также, по словам Подоляка, Россия должна отказаться от шантажа.

"Третье — когда Россия перестанет надеяться, что они могут чего-то добиться с помощью прямого шантажа, типа"давайте мы разблокируем поставки продовольствия на внешнем рынке, а вы снимите с нас санкции". То есть когда Россия начнет более адекватно оценивать реальность. Это может случиться завтра. Тут нет конкретного календарного плана", - отметил он.

Одним из ключевых вопросов после возобновления диалога стала бы встреча на уровне президентов. Сегодня публичные заявления российских официальных лиц не сигнализируют о готовности к переговорам, отметил Подоляк.

"Подготовка встречи президентов должна решаться на уровне переговорных групп. И это, кстати, можно было бы возобновить. Только при одном условии: если переговорная группа с российской стороны перестанет цитировать своих же пропагандистов. И начнет разговаривать в понятном аргументационном поле. Просто это выглядит очень странно, как будто мы приходим на птичий базар, а с той стороны сидят разнообразные субъекты, которые как попугаи повторяют сказанное на их телеканалах. Ну это же не совсем адекватно", - прокомментировал он.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что Россия живет иллюзиями "военных побед", из-за чего переговоры с ней невозможны. Дипломатические беседы возобновятся лишь по указанию Зеленского. Тем временем глава государства считает, что Украина должна вернуть территории, которые были оккупированы после 24 февраля. Только после этого можно снова сесть за стол переговоров.

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