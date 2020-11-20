«Наш край» требует от власти прекратить политические репрессии на Николаевщине, которые связывает со вторым местом партии на местных выборах в области и успехом партии во всеукраинском масштабе.

Об этом идет речь в заявлении партии.

«Партия «Наш край» требует от власти прекратить давление и политические преследования членов партии в Николаевской области. Второе место партии на местных выборах в области и успех партии во всеукраинском масштабе не должны быть причинами для репрессий», – заявили в партии.

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Партия отмечает, что последним вопиющим случаем давления на ее членов стала установка прослушивающего устройства в кабинете Светланы Федоровой – главного врача Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний.

«Прослушка» была обнаружена в четверг, 19 ноября. Перед этим больше двух недель в кабинете плохо работал датчик пожарной системы. После того, как датчики осмотрели специалисты, в них были найдены провода, с помощью которых проводилась прослушка. Также в кабинете была найдена видеокамера», – говорится в заявлении.

«Наш край» напоминает, что это далеко не первый случай политически мотивированных репрессий в отношении Светланы Федоровой. Накануне местных выборов у неё состоялся обыск, который был связан с давлением на Федорову за проведённый в больнице ремонт, профинансированный местными бизнесменами.

«В период, когда все врачи борются за жизнь пациентов, вместо помощи им власть через правоохранительные органы устроила травлю руководства и парализовала работу больницы», – так отреагировали на обыске накануне местных выборов в партии.

«Наш край» также заявил, что партия приложит все свои силы, чтобы не допустить политические преследования, защитить членов партии и избирателей, которые доверили партии представлять свои интересы.

Как сообщалось ранее, «Наш край» занял второе место на выборах в Николаевской области, получив 239 мандатов в местных советах, набрав 15,72%.

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Автор: УНИАН