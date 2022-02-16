Президент подчеркнул, что за 8 лет войны Украина и ее Вооруженные силы стали во столько же раз крепче.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину не пугают никакие прогнозы и никакие враги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время своей речи перед военнослужащими и правоохранителями в Мариуполе.

Он отметил, что защитники и защитницы, которые защищают украинские границы и мир на украинской земле, являются настоящими героями, а дипломаты и руководители международных организаций, которые не покинули Украину, настоящими друзьями нашего государства.

"Уважаемые воины, которые сейчас смотрят на нас с неба, потому что отдали за родную землю свои жизни, вы - настоящие легенды. Уважаемые медики, волонтеры, капелланы, которые лечат, помогают и молятся за наших воинов. Уважаемые журналисты, которые сохранили свое лицо и не сеяли панику. Уважаемые граждане Украины, которые сохранили холодную голову и покой. Уважаемые политики, которые ради национальной безопасности смогли стать государственными деятелями, а не беглецами. Я поздравляю всех вас с Днем единения", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто защищает Украину и остается верен ей, и подчеркнул, что с такими людьми ничего не страшно" и с такими людьми страна готова преодолевать любые угрозы, а также политическое и военное давление.

"Мы не отступимся и не уступим. Нас объединяет ваша сила и воля, непоколебимость и несокрушимость, мужество и мудрость. Нас объединяют все эти 8 лет... Нас не пугают никакие прогнозы, никакие люди, никакие враги, нас не пугают любые даты, потому что мы будем себя защищать и 16 февраля и 17 февраля, и в марте, и апреле, и в сентябре, и декабре", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что день и месяц в этом контексте являются неважными.

"Важен год - это 2022 год, а не 2014 год... Это важная разница. Война идет 8 лет и мы стали во столько же раз крепче... Мы имеем крепкие Вооруженные силы Украины, прекрасные дипломатические, волонтерские силы и силы нацсопротивление всей Украины, силы защищать свою землю и силы не поддаваться на любые провокации, силы одолеть путь к вновь мирной и снова единой Украины", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинцы прокладывают этот путь вместе.

"Мы спокойны, ведь мы вместе. Мы сильные, ведь мы вместе. Мы - украинцы и поэтому мы вместе. Я счастлив, и это большая честь быть президентом таких людей, такого государства и такой день", - подытожил президент.

Угроза наступления России

Россия сосредоточила у границ Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

Комментируя методы ведения россиянами войны, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки в январе перечислила возможные провокации со стороны РФ во время обострения на границе: в частности, информационные атаки и спецоперации против своих же сил на Донбассе.

15 февраля МО РФ заявило о якобы начало отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО признаков этого не видят.

По данным аналитиков CIT, Россия наоборот наращивает наступательные позиции вокруг Украины.

Эстонская разведка подтверждает, что угроза нападения остается минимум до конца февраля.

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