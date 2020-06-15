Нардеп заявляет, что Комарницкий и Тищенко вывели из-под ареста и украли недвижимость на миллионы гривень

“Смотрящий” Денис Комарницкий и его партнер, народный депутат Николай Тищенко украли арестованное имущество коррупционеров на миллионы гривень. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Гео Лерос.

“Я подал заявление о преступлении в НАБУ относительно «смотрящего» Комарницкого о том, как совершали действия, направленные на умышленное выведение имущества коррупционеров из-под ареста с целью избежания его специальной конфискации. Именно для таких преступлений в Нацагентство по управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), ставят «правильного» человека, которого будет курировать Комарницкий — партнер Тищенко”, - заявил парламентарий.

Он напомнил дело «вертолетных налоговиков - руководителей фискалов, которые под руководством Александра Клименко (министр доходов и сборов времен Януковича) создали систему разворовывания бюджета через печально известные «налоговые площадки». Тогда убытки составили 104 млрд грн.

“Одной из таких компаний была ООО «Компания по управлению активами «Эксельсиор», имущество которой было арестовано с целью обеспечения специальной конфискации.

Среди этого имущества - 5 земельных участков в элитном пригороде Киева, в поселке Козин, нежилой дом площадью 760 кв. м и объект незавершенного строительства по этому же адресу, которые были переданы в управление АРМА”, - рассказал Лерос.

У него в распоряжении оказались документы, которые, по его словам, свидетельствуют о совершении преступления Чепижко Оксаной Викторовной, действовавшей в интересах ООО «КУА «Эксельсиор», и Комарницким Денисом Сергеевичем.

“23 мая 2019 года между Чепижко Оксаной Викторовной и Комарницким Денисом Сергеевичем заключен Меморандум о намерениях, согласно которому последний обязуется приобрести арестованное имущество ООО «КУА «Эксельсиор», а именно 5 земельных участков и объект незавершенного строительства. При этом, как свидетельствует п. 1.2 вышеуказанного Меморандума, как Чепижко так и Комарницкий осознавали, что имущество находится под арестом, признано вещественным доказательством и передано в управление АРМА. Отдельно следует отметить, что согласно п. 3 Меморандума, Чепижко взяла на себя обязательства до 31.08.2019 снять все ограничения с имущества и обязательства аннулировать все судебные решения о наложении ареста на имущество”, - сообщил нардеп.

По его словам, в тот же день, 23.05.2019, между Комарницким и Чепижко заключен предварительный Договор, согласно которому Комарницкий передал, а Чепижко получила задаток в размере 500 тыс. долларов США.

“Пунктом 1.2 предварительного Договора четко указана дата заключения основного Договора - 2 сентября 2019 года, а значит, именно в этот день право собственности на арестованное имущество, вопреки запрету суда, должно было перейти к Комарницкому. По странному стечению обстоятельств, 2 сентября 2019 года следственным судьей Печерского районного суда Киева по делу 757/42995/19-к по ходатайству представителя «КУА «Эксельсиор» отменен арест, наложенный на имущество общества, а следовательно, предоставлена возможность Комарницкому беспрепятственно приобрести право собственности на объекты недвижимости в пгт Козин”, - отметил политик.

Он подчеркнул, что, несмотря на попытки прокуроров Генеральной прокуратуры Украины повторно наложить арест на имущество «КУА «Эксельсиор» (дело 757/58473/19-к), любые решения об аресте объектов недвижимости именно в пгт Козин тут же отменялись другими судьями (дело 757/61109/19-к), что однозначно свидетельствует о влиянии Комарницкого и Чепижко на принятие решения судьями.

“Теперь это имущество у государства украли. Комарницкий и Чепижко, действуя исключительно в интересах преступной организации во главе с экс-министром доходов и сборов Украины, совершили действия, направленные на умышленное выведение имущества из-под ареста с целью избежания возможной специальной конфискации по решению суда”, - резюмировал Гео Лерос.

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