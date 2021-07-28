В целом НАПК начало проверку 40 деклараций публичных служащих, в том числе 10 народных депутатов и 16 депутатов местных советов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку деклараций о доходах народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и еще 9 народных депутатов.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

Отмечается, что в целом Агентство начало проверку еще 40 деклараций публичных служащих, в том числе 10 народных депутатов и 16 депутатов местных советов.

Сообщается, что по результатам проведенного мониторинга образа жизни НАПК начало проверку деклараций трех человек, среди которых Медведчук.

По должности (порядку очередности) НАПК взяло в проверку декларации 8 народных депутатов, среди которых народный депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук.

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По результатам автоматического анализа рисков в декларациях начата проверка деклараций, поданных 12 лицами.

Вместе с тем на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранительных органов НАПК взяло в проверку декларации еще 16 человек, среди которых 8 депутатов областных, городских и районных советов.

Всего с начала года НАПК взяло в проверку уже 897 деклараций публичных служащих.

Как известно, сам Медеведчук сейчас находится под круглосуточным домашним арестом после соответствующего решения Печерского районного суда Киева.

Автор: Таня Поляковская