Следственные действия состоялись на 106 объектах сети АЗС в 15 регионах Украины.

Правоохранители провели следственные действия на заправках сети Glusco по всей Украине.

Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

"Сотрудники ГФС совместно с СБУ и при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети в 15 регионах страны", - говорится в сообщении.

По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен.

"В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом", - отметили в ГФС.

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Напомним, 11 марта правоохранители провели около 140 обысков в сети АЗС Glusco по делу об организации схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов.

Дело Медведчука: что известно

19 февраля СНБО принял решение о введении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц, среди которых Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в распоряжении Медведчука и его жены. В тот же день президент подписал указ о введении в действие решения СНБО.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Медведчуку и другому депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Их подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом, Козак - в розыске.

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Автор: Светлана Закелова