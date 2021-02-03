В 2020 году Национальная полиция зафиксировала более 208 тысяч жалоб на домашнее насилие.

3 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении альтернативный законопроект №3908-1, который касается усиления ответственности за совершение домашнего насилия. Впрочем, он не предусматривает увеличения штрафов за это преступление, а лишь добавляет в качестве альтернативного наказания общественные работы.

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Это подчеркнула народный депутат группы «ЗА МАЙБУТНЄ» Ирина Констанкевич, которая инициировала подачу основного законопроекта №3908, предусматривающего увеличение штрафов за совершение домашнего насилия. По ее мнению, санкций, указанных в альтернативном законопроекте, недостаточно, однако депутатская группа поддержала его, поскольку проблему нужно срочно решать.

"К сожалению, прошли альтернативные нормы об исправительных работах для насильников. Большинство привыкло говорить о семейных ценностях, а не отстаивать их. Поэтому проблема законсервирована и не будет решаться. Сочувствую всем женщинам, а именно они в 87% становятся жертвами семейного насилия. Мы поддержали альтернативный законопроект, потому что считаем, что с насилием в семье надо решительно бороться», - написала депутат на своей странице в соцсети.

Она выразила мнение, что сейчас мизерные штрафы как эффективное средство наказания или предотвращения насилия не работают. Ведь за первое совершение правонарушения сейчас штрафуют только на 170-340 гривен, а за повторное в течение года – на 340-680 грн.

По словам И. Констанкевич, депутатская группа «ЗА МАЙБУТНЄ» в Верховной Раде ко второму чтению законопроекта №3908-1 будет предлагать поправки, цель которых – реально усилить ответственность за домашнее насилие, а не оставлять возможность откупиться от наказания несколькими сотнями гривень или общественными работами.

Напомним, в 2020 году Национальная полиция зафиксировала более 208 тыс. жалоб на домашнее насилие. 141 человек в результате этих преступлений получили тяжелые травмы, 74 человека - погибли.

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Автор: УНИАН