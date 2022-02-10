Согласно отчету EUI, лишь 45,7% населения планеты живут в демократических государствах. За год этот показатель упал с 49,4% и стал самым низким с 2006 года.

Украина заняла 86-е место в мире в рейтинге демократий и оказалась в блоке стран с так называемыми гибридными демократиями.

Об этом говорится в ежегодном отчете Economist Intelligence Unit (EIU). 86-е место Украина разделила вместе с Мексикой. Всего обе страны набрали по 5,57 балла.

Падение Украины в Индексе демократий

Отметим, что в прошлогоднем рейтинге Украина имела 5,81 балла и занимала 79 место, таким образом за год показатели демократии в нашей стране снизились. Добавим, что самым высоким рейтинг Украины был в 2006-2008 годах (6,94 балла), а самым низким - в 2014 году (5,42).

К демократическим режимам относятся страны, имеющие 6,0 и выше баллов.

Отмечается, что Украина опережает Мексику в таких категориях, как "избирательный процесс и плюрализм" и "политическая культура". Мексика имеет более высокие баллы в категориях "функционирование правительства" и "политическое участие". Одинаковое количество баллов Украина и Мексика получили в категории "гражданские свободы".

Вместе с Украиной в блоке "гибридных режимов" оказались Гонконг, Армения, Грузия, Турция и другие.

При этом в отчете отмечается, что показатель Украины зарегистрировал наибольшее снижение среди четырех "гибридных" восточноевропейских стран в этой категории. Оценка Украины снизилась частично из-за усиления напряженности с Россией.

"Правительство, которое функционирует под прямой военной угрозой, обычно ограничивает демократические процессы на пользу централизации власти в руках исполнительной власти и аппарата безопасности или военного аппарата с целью обеспечения общественной безопасности. В Украине военные играли более заметную роль в 2021 году и имели большее влияние на принятие политических решений; правительственная политика также стала менее прозрачной. Рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского снизился с 42% в декабре 2020 года до 38% в конце 2021 года из-за снижения уверенности в его способности внедрять реформы и противостоять угрозам со стороны России", - сообщается в отчете.

Страны Восточной Европы

Средний региональный балл в Восточной Европе в Индексе демократий составляет 5,36. Всего в 2021 году 13 стран этого региона улучшили свои оценки в Индексе демократий, наибольшее улучшение зафиксировали Молдова и Черногория. 11 стран ухудшили свои рейтинги.

Авторы исследования отмечают, что в Восточной Европе до сих пор нет "полных демократий": из 28 стран существует 16 "несовершенных демократий" (включая восточные страны-члены ЕС и большинство западных Балкан), четыре "гибридных режима" (Армения, Босния и Герцеговина, Грузия и Украина), а также восемь "авторитарных режимов" (Азербайджан, Беларусь, Россия и все страны Центральной Азии).

"За исключением "авторитарных режимов" в регионе СНГ, страны Восточной Европы, как правило, имеют хорошие результаты с точки зрения избирательного процесса и плюрализма, имеют конкурентные политические системы и выборы, которые являются свободными и честными. Однако формальные демократические механизмы сосуществуют с плохим функционированием правительства: коррупция и отсутствие прозрачности распространены в регионе, а доверие к правительству, как правило, низкое", - отмечается в исследовании.

Еще одним заметным недостатком в Восточной Европе называется стабильно низкие показатели политической культуры.

"Последние данные Всемирного исследования ценностей указывают на то, что многие граждане в Восточной Европе имеют низкое доверие к демократии как форме правления и считают, что демократическое управление ведет к низким экономическим показателям", - сообщается в отчете.

Ситуация с демократией в мире

Всего в рейтинг EIU попали 167 стран мира.

Первую пятерку с характеристикой "полная демократия" сформировали Норвегия (9,75 балла), Новая Зеландия (9,37), Финляндия (9,27), Швеция (9,26) и Исландия (9,18).

Замыкают рейтинг страны, характеризующихся авторитарными режимами: Сирия (1,43 балла), Центрально-Африканская республика (1,43), Демократическая республика Конго (1,40), Северная Корея (1,08), Мьянма (1,02) и Афганистан (0,32).

В последнюю двадцатку в рейтинге демократий попал Китай, занявший 148 место (2,21 балла).

А вот Франция (22 место; 7,99 балла), Израиль (23; 7,97), Испания (24; 7,94), Чили (25; 7,92), США (26; 7,85), Эстония (27; 7,84), Италия (31; 7,68), Бразилия (47; 6,86), Польша (51; 6,80), Аргентина (50; 6,81) и ряд других государств оказались в блоке стран с "несовершенной демократией".

В целом, согласно отчету EUI, лишь 45,7% населения планеты живут в демократических государствах. За год этот показатель упал с 49,4% и стал самым низким с начала проведения этих исследований в 2006 году.

Лишь 6,4% людей живут в "полных демократиях", а вот доля жителей диктатур составляет 37,1% населения Земли.

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