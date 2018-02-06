Украина не сможет вернуться к автократии, это невозможно – посол ЕС

Дипломат отметил, что Украина существенно изменилась за последние 4 года.

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли выразил убеждение в том, что Украина не вернется к авторитарному политическому режиму.

Читайте такжеУкраина заняла 83 место в рейтинге демократий стран мираКак сообщает «Европейская правда», соответствующее заявление дипломат сделал на неформальной "вечеринке еврооптимистов".

"Я верю в вашу страну. И это не потому что я наивный или я не понимаю вашей страны, как некоторые считают", - отметил Мингарелли.

"Я верю в Украину из-за того, что вы обладаете очень ярким гражданским обществом. С таким обществом вы не сможете вернуться к автократии. Это просто невозможно", - пояснил посол.

Дипломат отметил, что Украина существенно изменилась за последние 4 года. По его мнению, украинское общество порой недооценивает эти изменения.

Посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли также заявил, что Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов.