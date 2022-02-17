В самом посольстве заверяют, что никаких происшествий не было.

В сети обсуждают видео, снятое неподалеку от российского посольства в Киеве, на котором видно, что из здания идет дым.

Запись появилась в Телеграм-каналах сегодня, однако, как утверждает военный корреспондент Андрей Цаплиенко, она была снята в среду, 16 февраля.

"Над российским посольством в Киеве вчера видели белый дым. Вряд ли там продолжался какой-то выездной конклав. Скорее всего, в посольстве уничтожали документы", - написал Цаплиенко в своем Телеграме.

Неоднозначное видео сегодня прокомментировали в самом посольстве, заверив, что ничего особенно там якобы не было.

"Российское посольство в Киеве работает в штатном режиме, и ничего экстраординарного там не происходит", - заявил "РИА Новостям" пресс-атташе российской дипмиссии.

Отметим, российское посольство в Украине расположено на столичном Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе. Недавно, после эскалации ситуации на границе двух стран и появления сообщений о возможном вторжении из Киева выехали дипломаты ряда стран. В российском посольстве тогда сообщили, что решили сократить штат в Киеве.

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