В частности, перечень должностей руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с президентом, дополнили должности председателя службы, его первого заместителя и заместителей.

Отныне с президентом Украины Владимиром Зеленским надо согласовывать кандидатуры на руководящие должности Госслужбы спецсвязи и защиты информации.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте главы государства указе №58/2021, которым Зеленский внес изменения в указ президента от 4 июня 2008 года.

В частности, перечень должностей руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с президентом, дополнили должности председателя Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины, его первого заместителя и заместителей.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что предусматривает указ Ющенко

Указ третьего президента Украины Виктора Ющенко предусматривает согласование с главой государства кандидатур на руководящие должности военных формирований и правоохранительных органов: начальников теркомандований, командиров бригад МВД, первых заместителей и заместителей министра обороны, Генштаба, начальников структурных подразделений ВСУ, командующего ООК и его заместителя, заместителя начальника ГУ разведки Украины и др.

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Автор: Антонина Доломанжи