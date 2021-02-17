Отныне с президентом Украины Владимиром Зеленским надо согласовывать кандидатуры на руководящие должности Госслужбы спецсвязи и защиты информации.
Читайте такжеНа заседании СНБО могут рассмотреть санкции против Медведчука - СМИ
Об этом говорится в опубликованном на сайте главы государства указе №58/2021, которым Зеленский внес изменения в указ президента от 4 июня 2008 года.
В частности, перечень должностей руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с президентом, дополнили должности председателя Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины, его первого заместителя и заместителей.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Что предусматривает указ Ющенко
Указ третьего президента Украины Виктора Ющенко предусматривает согласование с главой государства кандидатур на руководящие должности военных формирований и правоохранительных органов: начальников теркомандований, командиров бригад МВД, первых заместителей и заместителей министра обороны, Генштаба, начальников структурных подразделений ВСУ, командующего ООК и его заместителя, заместителя начальника ГУ разведки Украины и др.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram