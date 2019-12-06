В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене в ОРДЛО

В МИД РФ заявление о строительстве стены в ОРДЛО считают «спекулированием накануне встречи лидеров в Париже».

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко назвал возможность строительства стены на границе с оккупированной территорией Донбасса контрпродуктивным заявлением.

Об этом сообщает Интерфакс России.

Читайте такжеРоссия настаивает на выключении вопроса Крыма из декларации ОБСЕ – Чубаров (документ)

Руденко считает слова о стене в ОРДЛО «спекулированием накануне встречи лидеров в Париже».

«Такие заявления являются контрпродуктивными и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите», – сказал он.

При этом Руденко добавил, что Минские соглашения должны оставаться «основой мирного урегулирования» войны на Донбассе.

Напомним, помощник президента Украины Андрей Ермак в четверг на встрече в Лондоне заявил, что Украина готова "построить стену" на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.

"Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль", - пояснил помощник президента.