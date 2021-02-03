С праздниками необходимо достойно прощаться, чтобы в следующем году их снова дождаться - считают на Гуцульщине. Расколяда - громкое действо, которое там традиционно устраивают между Крещением и Сретеньем на завершение новогодне-рождественских праздников. Читайте такжеСоборности и единству Украины неизменно грозит российская агрессия - МИД
Колядовщики, вертепы, Маланки из всех близлежащих сел собираются, в частности, в селе Вороненко Ивано-Франковской области. Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Безусловно, это духовные традиции. Те, которые жили здесь и будут жить. Это - единение людей. Как раз эти традиции нас объединяют, делают такими нас монолитными, которых никто точно не разъединит, не разлучит", - прокомментировал празднование депутат областного совета Александр Шевченко.
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