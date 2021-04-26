Председатель ВР отмечает, что депутаты не могут прервать рассмотрение текущего вопроса.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что на этой неделе заслушивание министров в парламенте не предвидится.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос, может ли парламент заслушать доклады кого-то из министров 29 апреля, поскольку предлагается не проводить пленарное заседание ВР в пятницу, 30 апреля, а соответственно и Час вопросов к правительству, Разумков отметил, что формат Часа вопросов к правительству существует только по пятницам.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос 2194, и выйти из него для того, чтобы заслушать любого министра или рассмотреть любые другие вопросы, невозможно. Для этого и делают внеочередные заседания ВР. Поэтому, думаю, что на этой неделе заслушивания министров не будет, если такое предложение от коллег (относительно непроведения пленарного заседания 30 апреля - УНИАН) будет поддержано залом ВР", - сказал председатель ВР.

Сегодня, 26 апреля, во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил парламенту в пятницу, 30 апреля, не работать в пленарном режиме. "Есть предложение к коллегам из всех фракций, чтобы пятницу сделать днем работы в комитетах и в округах. Потому что кто-то, возможно, уже будет работать с громадами, потому что вопросов накопилось очень много", - отметил Корниенко.

Он сообщил, что сегодня в парламенте будет зарегистрирован проект постановления о замене пленарного заседания в пятницу на работу в комитетах.

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Автор: Татьяна Поляковская