Режим Путина получил удар в спину, считает секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в Российской Федерации сформирована группа будущих переговорщиков с Украиной, которая находится в тени.

Об этом Данилов сообщил в своей странице в Facebook, подводя итоги "ростовского транзита" основателя и главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. В частности, по мнению Данилова, "бунт" Пригожина - это "первый этап демонтажа путинской системы", а сам Пригожин является "только частью группы и частью плана, верхушкой айсберга процесса дестабилизации".

По убеждению Данилова, в РФ сформировалась группа недовольных - силовиков, чиновников и олигархического капитала, которая "считает действия Путина смертельно опасными для собственных интересов и своего существования, угрозой для РФ".

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"Пригожинский ростовский марш-бросок - демонстрация серьезности намерений, существующих возможностей и создания условий для начала процесса властного транзита - добровольного или принудительного. Колонны "вагнеровцев" или других структур могут таки дойти до "Красной площади", - подчеркнул Данилов.

В то же время, как считает секретарь СНБО, у диктатора Владимира Путина осталась единственная возможность спасения - это тотальная зачистка силового блока, физическая ликвидация ЧВК "Вагнер", демонстрационное наказание Пригожина, введение в стране военного положения и развертывание массовых репрессий.

"Способна ли выполнить эти функции карательная машина имени золотова-бортникова (речь идет о директоре Нацгвардии РФ Викторе Золотове и главе Федеральной службы безопасности Александре Бортникове - Ред.), ориентированная на избиение хипстеров, женщин и подростков, - большой вопрос", - отметил Данилов.

"Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко (беларуский диктатор Александр Лукашенко - Ред.)", - убежден Данилов.

Секретарь СНБО считает, что режиму "Путина "ножом в спину" нанесен, если не мгновенно смертельный, но точно неизбежный, хотя и отсроченный во времени, удар", - подчеркнул он.

Данилов добавил, что "казус Пригожина" начал отсчет запуска процессов с непредсказуемыми последствиями.

Вместе с тем, Данилов подчеркнул, что Украина продолжит восстанавливать государственный суверенитет и независимость в пределах границ по состоянию на 1991 год.

"Бунт" Пригожина в России - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня по приказу Евгения Пригожина войска ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону российских городов с так называемым "маршем справедливости". Сам главарь боевиков обещал "остановить" военное руководство РФ после якобы "ракетного удара" вооруженных сил РФ по его тыловому лагерю.

На улицах российских городов появились кадровые войска и военная техника. ФСБ подняли по тревоге. Сообщалось, что "под контроль" террористов ЧВК перешли военные объекты Воронежа и Ростова-на-Дону.

Владимир Путин назвал эти события "предательством", впрочем, не вспомнив в видеообращении к россиянам фамилию Пригожина.

Днем 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" добрались до Московской области, однако остановили свое наступление в 200 км от Москвы, и Пригожин развернул колонну с военной техникой. Это стало результатом переговоров между Александром Лукашенко и Пригожиным, о которых знал Путин.

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