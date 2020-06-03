"Мы научились действовать по-другому": Геращенко назвал работу полиции США неэффективной и похвастался полицией Украины

По словам замглавы МВД, в Украине не покрывают полицейских, совершивших преступление.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что причиной волны погромов и преступлений в США стала неэффективная реакция американской полиции, а также привел в качестве положительного примера полицию Украины.

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Соответствующий пост чиновник опубликовал в Facebook.

«Из-за волны насилия, захлестнувшей США после гибели афроамериканца от рук конкретного полицейского в городе Минеаполис, начался эффект домино. По сообщениям СМИ и официальных заявлений властей разных штатов, за последние 96 часов по США прошла волна убийств полицейских, которые никак не причастны и не ответственны за убийство афроамериканца в Миннеаполисе», - написал он.

Далее замминистра перечислил целый ряд эпизодов тяжких преступлений против полицейских, зафискированных в США за последние дни.

«Надеюсь, что в ближайшее время власти США остановят поток насилия, мародерства и грабежей, причиной которых стала, в том числе, не быстрая и неэффективная реакция руководства полиции и прокуратуры на факт убийства афроамериканца сотрудником полиции Миннеаполиса.

Мы в Украине научились действовать по-другому. Мы не покрываем полицейских, явно совершивших преступление и немедленно передаём их в руки следствия и правосудия», - заключил Геращенко.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

Напомним, 24 мая в городе Кагарлык в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники местной полиции. 26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

По словам жертвы, свидетелями пытки задержанных и изнасилования 26-летней девушки полицейскими были многие сотрудники, которые в тот день находились в помещении и слышали звуки издевательств.

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