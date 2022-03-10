По словам президента, ведется работа, чтобы Россия почувствовала последствия своих действий.

Президент Владимир Зеленский проинформировал международных партнеров о ситуации во всех регионах Украины, где продолжаются боевые действия.

Об этом он заявил в своем обращении.

"Говорил сегодня с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. С премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Спасибо за поддержку, Борис. Партнеры полностью проинформированы о том, что происходит в нашем Мариуполе. И о ситуации во всех регионах Украины, где продолжаются боевые действия", - отметил глава государства.

По его словам, ведется работа, чтобы Россия почувствовала последствия своих действий.

"Делаем все для того, чтобы наконец обезопасить наше небо. Я благодарен абсолютному большинству украинцев, которые поддерживают эту позицию. Которые собирают подписи, убеждают своих знакомых на западе, пишут в соцсетях, организуют митинги. Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они наконец сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения. Или закрыть украинское небо от российских ракет и бомб. Или дать нам боевые самолеты, чтобы мы все сделали сами. Пауза без решения стала уже просто убийственной", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь был уничтожен роддом в центре города, а также больница, детское отделение и отделение терапии.

В результате удара ранены 17 человек.

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