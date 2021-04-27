Глава ОП рассказал, о чем может пойти речь на встрече двух президентов.

Дата и место переговоров президентов Украины и России пока не известны, но они будут содержательными, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Я получил поручение от президента, поэтому сейчас работаю над этим. Пока неизвестны ни дата, ни место проведения этих переговоров, но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем поговорить. Надо обсудить итоги договоренностей, которые были достигнуты в декабре во время саммита нормандского формата. Надо проговорить большое количество вопросов. Поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми и действительно историческими, но пока я не могу проинформировать о дате, месте и большей конкретике", - заявил Ермак.

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По его словам, сейчас идут переговоры о будущей встрече.

"Их особенность заключается в том, что сейчас они могут долго раскачиваться, блокироваться, а затем очень быстро привести к каким-то результатам. Поэтому их обязательно надо продолжать. Есть примеры, несмотря на все сложности... Например, вы помните, что в прошлом году удалось достичь именно благодаря этим переговорам хотя бы на несколько месяцев, но полного режима прекращения огня?", - сказал он.

Возможная встреча Зеленского и Путина

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать "проблему Донбасса". При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения "проблемы Донбасса" руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю его офиса Андрею Ермаку. "Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча состоится", - заявил он.

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Автор: Юрий Годован