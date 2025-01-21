Политик считает, что в ближайшее время будет завершен процесс формирования команды Трампа.

Переговоры украинской стороны с новой командой президента США Дональда Трампа могут состояться уже в феврале. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"В начале февраля будет "Украинская неделя" в Вашингтоне. И я думаю, что там на самом деле будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем. Через несколько недель будем иметь все необходимые новости", - отметил Арахамия.

По его словам, во время инаугурации Трампа многие американцы шли к нему в США и говорили о поддержке Украины и выражали надежду, что война с Россией будет скоро закончена. Лидер фракции "СН" надеется, что в ближайшее время будет завершен процесс формирования команды Трампа и начнется процесс переговоров.

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Трамп и Россия - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете после инаугурации, отметил, что Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. По его словам, зато президент Украины Владимир Зеленский хочет подписать мирное соглашение.

Трамп отметил, что он не знает, хочет ли Путин заключения мирного соглашения. Новый президент США отметил, что в РФ из-за этого "будут большие проблемы", ведь и россияне в большинстве "считали, что война закончится за неделю".

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