По словам главы МИД Украины, Турция может помочь Украине достичь справедливого мира.

Турция может сыграть значительную роль в достижении справедливого мира в Украине. Об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Андрей Сибига в комментарии для "Укринформа".

"Роль Турции (в вопросе завершения войны РФ против Украины - УНИАН) чрезвычайно важна, учитывая и потенциал этой страны, и роль, которую она играет в регионе, особенно в регионе Черного моря... Турция имеет одну из крупнейших армий на Европейском континенте. И, безусловно, в контексте будущих договоренностей по достижению справедливого и всеобъемлющего мира в Украине эта роль обязательно будет", - объяснил дипломат.

По его словам, именно по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 2022 году был создан "зерновой коридор" в Черном море.

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"Турция также активно участвовала в процессах освобождения военнопленных, за что мы ей благодарны", - добавил Сибига.

Турция и Украина - последние новости

Ранее издание The Telegraph сообщало, что Турция может отправить войска в Украину в качестве миротворцев. По информации издания, этот вопрос будет рассмотрен, если его признают необходимым для обеспечения региональной стабильности и мира.

Также Reuters писал, что Турция предложит провести у себя мирные переговоры между Украиной и Россией. В издании напомнили, что Турция поддерживает хорошие связи с Украиной и Россией с начала полномасштабной войны.

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