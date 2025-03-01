По словам источника, глава МИД Турции подчеркнет то, что Анкара готова взять на себя важную роль в будущих переговорах.

На встрече европейских лидеров в Лондоне, которая состоится уже 2 февраля, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердит предложение Анкары провести мирные переговоры между Украиной и Россией. Об этом агентству Reuters сообщил турецкий дипломатический источник.

Журналисты напомнили, что Турция провела первые переговоры между Украиной и Россией через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в 2022 году. Также Анкара помогла заключить соглашение о безопасном прохождении экспортных грузов зерна по Черному морю.

Источник рассказал журналистам, что в воскресенье Фидан проинформирует европейских лидеров об усилиях Турции по поиску "справедливого и прочного мира". Он добавил, что также глава МИД Турции подтвердит приверженность Анкары территориальной целостности и суверенитету Украины.

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По словам источника, Фидан подчеркнет то, что Турция готова взять на себя важную роль в будущих переговорах. Он также заявит о том, что все стороны должны совместно сосредоточиться на прочной региональной безопасности и стабильности, а также экономическом процветании в ходе переговоров.

В агентстве отметили, что Турция поддерживает хорошие связи с Украиной и Россией с начала полномасштабной войны. Анкара оказывает Киеву военную поддержку, но отказывается участвовать в западных санкциях против Москвы.

В агентстве также напомнили, что в прошлом месяце Турцию посетил президент Украины Владимир Зеленский. В это же время в Эр-Рияде встретились американская и российская делегации для переговоров без участия Киева.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в Анкаре. По словам источника, в субботу Фидан и глава МИД РФ в телефонном разговоре обсудили последние события вокруг войны.

Переговоры о завершении войны в Украине - важные новости

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал новые условия для переговоров с Украиной. Глава МИД РФ обвинил Европу в нежелании урегулировать "конфликт" в Украине.

Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио назвал главный вопрос переговоров по окончанию войны в Украине. По его словам, война в Украине может закончиться "за несколько недель".

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