С 1984 года Турция ведет войну с партизанами Рабочей партии Курдистана.

Многолетний конфликт турецких курдов с правительством Турции получил шанс на окончание. Идейный лидер курдского сопротивления Абдулла Оджалан, который отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме, призвал боевые группы курдов сложить оружие. Об этом пишет Associated Press (AP).

В сообщении, отправленном своим последователям из тюрьмы, Оджалан сказал, что Рабочая партия Курдистана (РПК) должна провести съезд и принять решение о самороспуске.

"Соберите свой съезд и примите решение. Все группы должны сложить оружие, а РПК должна распуститься", - сказал Оджалан. Его сообщение было передано через представителей легальной прокурдской партии DEM, которые посетили Оджалана в тюрьме.

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Как отмечает AP, заявление Оджалана является частью новых усилий по миру между курдскими повстанцами и турецким государством, которые были инициированы в октябре партнером президента Реджепа Тайипа Эрдогана по коалиции Девлетом Бахчели. Ультраправый политик предположил, что Оджалан может быть условно-досрочно освобожден, если его группа откажется от насилия и распадется.

75-летний Оджалан находится в тюрьме на острове Имрали неподалеку от Стамбула с 1999 года после того, как был осужден за государственную измену. Несмотря на заключение, он сохраняет значительное влияние на РПК. Ожидается, что руководство группы прислушается к любому призыву Оджалана, хотя некоторые фракции внутри группы могут сопротивляться, говорят аналитики.

AP отмечает, что взаимопонимание с легальным крылом курдского движения на самом деле очень нужно сейчас Реджепу Эрдогану. Он хочет изменить конституцию, чтобы позволить себе и дальше оставаться президентом Турции. А для этого ему не хватает голосов в парламенте. Легальная прокурдская партия DEM, которая там присутствует, может дать эти голоса.

Вооруженное сопротивление курдов в Турции

В 1978 году Абдулла Оджалан создал и возглавил Рабочую партию Курдистана, которая стояла на прокоммунистических и одновременно национально-освободительных принципах. В 1984 году партия организовала вооруженное восстание курдов на юго-востоке Турции.

С тех пор РПК вела партизанскую войну против турецкого государства, что привело к многолетнему конфликту с тысячами жертв. После распада СССР идеология партии эволюционировала: РПК отказалась от марксистской идеологии, а также от радикальных требований полной независимости Курдистана и перешла к концепции демократического конфедерализма, которая предусматривает широкую автономию и самоуправление курдов без отделения от Турции.

Турция, США и ЕС классифицируют РПК как террористическую организацию, хотя она имеет поддержку среди части курдского населения.

Сегодня деятельность РПК распространяется не только на Турцию, но и на Сирию, Ирак и Иран, где ее союзные структуры участвуют в вооруженных конфликтах и политической деятельности.

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