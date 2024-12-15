По словам министра иностранных дел Эстонии, Украина также должна получить "полноценное членство в НАТО".

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может стать "Черчиллем нашего времени", если обеспечит долговременное мирное соглашение в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью The Telegraph.

В то же время он отметил, что для этого Трампу придется предоставить Украине "железные гарантии безопасности".

"Президент Трамп буквально имеет возможность стать Черчиллем нашего времени, и я имею в виду не только российскую агрессию, но и глобальный вопрос о том, какими будут международные правила. Если Путин может заявить, что он и кто-либо другой может менять границы с помощью силы, и может постоянно проявлять агрессию без какой-либо реальной ответственности, это может навредить всем [в Европе], и это также может повредить позиции США", - считает Цахкна.

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По словам министра, "четкая позиция" Эстонии заключается в том, что Украина должна получить "полноценное членство в НАТО" или эквивалентный уровень западных гарантий безопасности, ведь это "единственная гарантия безопасности, которая будет работать".

В The Telegraph напомнили, что Эстония не раз призывала Запад дать Украине возможность победить РФ в военном плане, однако Цахкна обеспокоен тем, что Киев могут подтолкнуть к слабому соглашению о прекращении огня, как это было во время Минских соглашений в 2015 году.

"Проблема с этой большой готовностью к установлению мира заключается в том, что мы видели это в 2015 году. И это не долговременный мир, или просто мир. Мы не можем попасть в эту ловушку, это наша четкая позиция... Минские договоренности 2015 года совсем не остановили Путина", - подчеркнул политик.

По словам министра, цель Путина в Украине не изменилась, ведь российский диктатор до сих пор хочет получить полный контроль над всей украинской территорией.

Также Цахкна разочарован тем, что другие союзники по ЕС и НАТО не последовали примеру Эстонии и не выделили 0,25% ВВП на оборонные поставки Украине. Он добавил, что такой шаг, вероятно, уже принес бы победу Киеву.

"Если бы наши союзники сделали то же самое, мы бы уже имели 120 миллиардов евро. Но мы этого не имеем", - отметил министр.

Политик добавил, что неспособность Запада помочь Украине победить РФ в военном плане объясняется медленными поставками оружия на ранних стадиях войны и необоснованными опасениями "эскалации конфликта".

"Если бы мы сделали все, что мы сделали для Украины с точки зрения военной поддержки в первый год, а не последние два с половиной года, это было бы закончено и с Путиным было бы покончено", - считает Цахкна.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее издание NBC News сообщило, что команда избранного президента Дональда Трампа по национальной безопасности ведет переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками о прекращении войны с Россией. По словам журналистов, несмотря на обещания Трампа как можно быстрее закончить войну, пока непонятно, сможет ли он убедить Владимира Путина прекратить боевые действия.

В то же время спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Трамп является единственным человеком, который может остановить войну в Украине. Он отметил, что с помощью новоизбранного президента США война может закончиться уже в ближайшие несколько месяцев.

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