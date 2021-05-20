Виктор Ляшко до этого времени был заместителем министра здравоохранения Украины.

Верховная Рада сегодня, 20 мая, назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения Украины. Накануне его кандидатуру на должность главы Минздрава внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кто такой Виктор Ляшко: биография главы Минздрава

Виктор Ляшко родился в 1980 году в с. Осова Дубровицкого района Ривненской области.

Читайте такжеРада назначила Ляшко министром здравоохранения УкраиныУчился в Национальном медицинском университете им. А. А. Богомольца, который окончил в 2003 году. В 2015 году получил квалификацию магистра государственного управления в сфере охраны здоровья, заочно окончив Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Уже почти 20 лет Ляшко работает в медицинской сфере.

Так, с 2003 и в течение 7 лет работал в областной санитарно-эпидемиологической службе Киевской области. С 2010 по 2013 прошел карьеру с главного специалиста Минздрава Украины до директора департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы. С 2013 года по февраль 2014-го возглавлял Киевский лабораторный центр Госсанэпидслужбы.

В 2014 году и по 2018 год Ляшко возглавлял общественную организацию "Инфекционный контроль в Украине". С 2015 года по февраль 2018 года был консультантом по вопросам общественного здоровья Проекта USAID "Реформа ВИЧ-услуг в действии".

В 2018 году он вернулся на государственную службу и до июля 2019 года работал в должности первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава.

В декабре 2019 года Ляшко назначили заместителем министра здравоохранения. Впоследствии получил параллельную должность главного санитарно-эпидемиологического врача Украины.

18 мая 2021 года Верховная Рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины, после чего Ляшко стал главным претендентом в руководители Минздрава.

Ляшко, коронавирус и карантин

С началом пандемии коронавируса в Украине восстановили должность главного санитарного врача, которая была ликвидирована в 2017 году. В феврале 2020 года ее получил Виктор Ляшко, который должен был усилить борьбу с COVID-19.

Как главный санитарный врач он проводил брифинги по ситуации с коронавирусом в Украине, проверял готовность больниц к приему пациентов и внедрял противоэпидемические меры.

А в июне 2020 года Ляшко стал фигурантом "карантинного" скандала с участием президента Владимира Зеленского. 3 июня президент во время визита в Хмельницкий посетил одну из местных кофеен. На то время действовали ограничения, согласно которым клиенты могли сидеть только за столиками на летней площадке, однако Зеленский и его спутники пили кофе внутри помещения. Главный санитарный врач Ляшко находился в хмельницком кафе вместе с президентом, хотя и не сидел за одним столиком.

Административные протоколы о нарушениях тогда были составлены на Владимира Зеленского, Виктора Ляшко, главу ОП Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра города Александра Симчишина и хозяина заведения.

Комментируя данную ситуацию, Ляшко сказал, что нарушений карантинных норм не было, поскольку то была инспекция касаемо того, каким образом в дальнейшем будут функционировать пункты питания.

Обещание Ляшко - кандидата в министры

Перед назначением в должность на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Виктор Ляшко дал обещание касаемо вакцинации украинцев от коронавируса. Бывшего главу МОЗ Максима Степанова, как известно, часто критиковали за медленные темпы вакцинации от COVID-19.

Ляшко, в частности, пообещал, что провакцинируют в летний период 5 миллионов украинцев, то есть будет сделано 10 миллионов прививок.

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Автор: Алина Вишневская