Максим Степанов возглавлял Министерство здравоохранения Украины чуть больше года.

На днях в Верховную Раду поступило представление об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины. Сегодня народные депутаты отправили его в отставку.

Путь в Министерство здравоохранения: биография Степанова

Максим Степанов родился в 1975 году в городе Сковородино в Амурской области РФ (Забайкальский край).

Читайте такжеПочему Степанова "уходят" из Минздрава и кто придет на его местоМедицинское образование получил в Донецком государственном медицинском университете им. Максима Горького, который окончил в 1998 году. Позже, в 2004 году, получил диплом Киевского национального экономического университета по специальности "международная экономика".

В его трудовой биографии – работа в должности заместителя гендиректора ГК "Торговый дом" Газ Украины "НАК "Нафтогаз Украины", а также заместителя гендиректора ЗАО"Промышленно-финансовая компания Вече".

Затем Степанов работал заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины, главой совета директоров ООО "Республиканский правовой союз".

Далее занимал должности первого заместителя главы Одесской областной государственной администрации, директора ГП "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски".

В 2011-2016 годах – возглавлял государственное предприятие "Полиграфкомбинат "Украина", производящее бланки для официальных документов. А в 2017 году стал председателем Одесской областной государственной администрации и находился в должности до 2019 года.

30 марта 2020 года был назначен на должность министра здравоохранения Украины.

Вечером 14 мая 2021 года стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представление на увольнение главы Минздрава.

Накануне рассмотрения парламентом вопроса увольнения министра СМИ назвали вероятные причины этого. Так, главными причинами являются проблемы с контрактами на вакцины, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ.

Сам Степанов 17 мая записал видеообращение, в котором заявил, что не писал заявления на увольнение и собирается и дальше бороться за качественную медицину для граждан.

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Критика темпов вакцинации против COVID-19

Степанова часто критикуют за медленные темпы вакцинации от коронавируса. Она в Украине началась 24 февраля. Когда Европа уже активно прививала своих граждан, украинское правительство только ожидало поставку вакцин.

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии; CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer / BioNTech - эта вакцина получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Степанов, в свою очередь, обещал увеличить темпы вакцинации ближе к лету.

Расследование НАБУ по вакцинам

В феврале 2021 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование злоупотреблений при закупке китайской вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech. Следствие, в частности, заинтересовала закупка китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Министр Степанов, комментируя начатое расследование, заверил, что правительство ведет прозрачную политику по закупке вакцин от коронавируса.

Цитаты Степанова-министра

Читайте также"Всему свое время": главный санврач Ляшко прокомментировал свое вероятное назначение главой МинздраваСтепанов о запрете на продажу носков во время январского локдауна 2021 года: "Точно можно было рассчитать, какое количество носков или футболок нужно человеку на это время".

Сравнение китайской вакцины против коронавируса с iPhone: "Украинская ментальность такова: все китайское плохое априори. Однако Sinovac Biotec – одна из крупнейших в мире по производству вакцин. Ее акции торгуются на Nasdaq. Что интересно: украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае, и даже говорят: "классный телефон", а к китайской вакцине относятся скептически".

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Автор: Алина Вишневская