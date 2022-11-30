Александр Кубраков заявил, что его заявление об увольнении ничего не меняет и он продолжает работать в Кабмине.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков прокомментировал, что означает его заявление об отставке с должности, сказал он в эфире информационного телемарафона.

В частности, у него спросили, что означает информация, которую озвучил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук о том, что Александр Кубраков написал заявление об отставке с поста министра инфраструктуры.

"Это чисто технически. Ничего не значит. Все работаем, как работали. Все нормально", - заверил Кубраков.

На уточняющий вопрос, остается ли он членом Кабмина, Кубраков ответил утвердительно: "Все верно".

Перспективы Кубракова в Кабмине

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Александр Кубраков подал заявление об увольнении с должности министра инфраструктуры Украины. "В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении с должности министра инфраструктуры Украины", - отметил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

В то же время нардеп Ярослав Железняк уточнил, что сначала народные избранники проголосуют за увольнение Кубракова. Депутат уточнил, что голосование состоится на этой неделе.

По данным украинских СМИ, Кубраков может получить новую должность в Кабинете министров, в частности речь идет о должности вице-премьер-министра. Верховная Рада собирается рассмотреть этот вопрос 1 декабря.

Также шла речь об объединении Мининфраструктуры с Министерством развития громад и территорий и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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