Голосование состоится на этой неделе.

В Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова об увольнении с должности министра инфраструктуры.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об увольнении с должности министра инфраструктуры Украины", - отметил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

В то же время, нардеп Ярослав Железняк уточнил, что сначала народные избранники проголосуют за его увольнение.

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"Затем в тот же день подадут постановление на назначение вице-премьер министром и объединение двух министерств (инфраструктуры и региональной политики)", - добавил Железняк.

Депутат уточнил, что голосование состоится на этой неделе.

По данным украинских СМИ, Кубраков может получить новую должность в Кабинете министров, в частности речь идет о должности вице-премьер-министра. Верховная Рада собирается рассмотреть этот вопрос 1 декабря.

Также шла речь об объединении Мининфраструктуры с Министерством развития общин и территорий и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Александр Кубраков - что известно

20 мая 2021 года Верховная Рада назначила главу Укравтодора Александра Кубракова министром инфраструктуры. За проголосовали 284 депутата.

На своем посту он занимался инициативой президента "большая стройка". Кроме того, при его каденции реализовали зерновую инициативу.

Так, 22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документы предусматривали экспорт продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный".

17 ноября стало известно, что "зерновую инициативу" продлили еще на 120 дней. С 1 августа и по состоянию на 17 ноября Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира.

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