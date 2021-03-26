Также в заявлении МИД отмечается, что Украина будет настаивать на обеспечении полного возмещения Россией убытков, причиненных Украине во время оккупации украинских территорий.

Украина и в дальнейшем будет прилагать все усилия для восстановления своей территориальной целостности во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю седьмой годовщины резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины", одобренной 27 марта 2014 года.

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Эта резолюция стала первым знаковым ответом международного сообщества на начало вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Выразив решительный протест в связи с дерзким нарушением Москвой основополагающих принципов и норм международного права, Генеральная ассамблея ООН признала псевдореферендум о статусе Крыма незаконным, четко подтвердила суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

В то же время, как отметили в МИД, "несмотря на непризнание и осуждение попытки аннексии со стороны международного сообщества, Кремль не только не прекратил временную оккупацию Крыма, а наоборот, с особой дерзостью и исключительным цинизмом обостряет ситуацию на полуострове".

"Систематические политические преследования, безосновательные обыски, задержания и аресты оппонентов оккупации, вытеснение независимых СМИ, введение политики культурного уничтожения этнических украинцев и крымских татар, откровенная дискриминация по религиозным признакам стали нормой жизни на Крымском полуострове. Такая агрессивная политика направлена на запугивание населения, подавление любых проявлений несогласия с российской оккупационной администрацией", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что с целью закрепления контроля над Крымом Москва грубо нарушает нормы международного гуманитарного права. "В частности, прибегает к планомерному переселению лояльного российского населения на полуостров с целью изменения его демографического состава до регулярного проведения незаконных выборов и военных призывов на оккупированной территории, противоправного отчуждения собственности в пользу близких кремлевскому режиму субъектов государства-агрессора", - говорится в заявлении.

Кроме того, масштабная милитаризация превращает полуостров в военную базу, что угрожает безопасности и стабильности всего региона.

"Украина будет продолжать принимать все меры в соответствии с международным правом для противодействия агрессии РФ, защиты прав украинских граждан, восстановления своей территориальной целостности и обеспечения полного возмещения Россией убытков, причиненных ее противоправными действиями", - подчеркивается в заявлении.

Оккупация Крыма Россией

В 2014 году Россия незаконно оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе. В Кремле не признали оккупацию и называли это "воссоединением" и "восстановлением исторической справедливости". С момента аннексии так называемая власть усиливает военную мощь на полуострове и занимается политическими репрессиями.

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Автор: Виталий Саенко