Он отмечает, что для выборов нужен отдельный закон, и они могут быть проведены там только после выполнения всех условий безопасности, предусмотренных комплексом мер Минских соглашений.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников прокомментировал миф о том, что в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе якобы "подковерно готовятся выборы в ОРДЛО на 25 октября".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Говоря о мифах о ТКГ, Резников отметил:

"Еще один миф, что в ТКГ якобы подковерно готовятся выборы в ОРДЛО на 25 октября этого года, и якобы поэтому все эти хлопоты вокруг известного постановления парламента. Извините, но это чепуха. Для выборов нужен отдельный закон. И об этом сказано, в том числе, в комплексе мер Минских соглашений".

Так, подчеркнул он, именно по отдельному закону, принятому Верховной Радой на основании законодательства и Конституции Украины, а также Копенгагенских стандартов "могут быть проведены выборы в ОРДЛО после полной деоккупации".

"После выполнения всех условий безопасности, которые предусмотрены в комплексе мер Минских соглашений", - добавил Резников.

Где не будут проводиться местные выборы

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

Согласно решению, выборы депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся.

Также в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся.

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Автор: Татьяна Поляковская