Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников прокомментировал миф о том, что в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе якобы "подковерно готовятся выборы в ОРДЛО на 25 октября".
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Говоря о мифах о ТКГ, Резников отметил:
"Еще один миф, что в ТКГ якобы подковерно готовятся выборы в ОРДЛО на 25 октября этого года, и якобы поэтому все эти хлопоты вокруг известного постановления парламента. Извините, но это чепуха. Для выборов нужен отдельный закон. И об этом сказано, в том числе, в комплексе мер Минских соглашений".
Так, подчеркнул он, именно по отдельному закону, принятому Верховной Радой на основании законодательства и Конституции Украины, а также Копенгагенских стандартов "могут быть проведены выборы в ОРДЛО после полной деоккупации".
"После выполнения всех условий безопасности, которые предусмотрены в комплексе мер Минских соглашений", - добавил Резников.
Где не будут проводиться местные выборы
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.
- Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.
- Согласно решению, выборы депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся.
- Также в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся.
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