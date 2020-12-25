Запрет на ввоз распространяется на все товары турецкого происхождения, импортируемые из всех стран.

С 31 декабря 2020 года начнет действовать полугодовой запрет на ввоз в Армению товаров турецкого происхождения из всех стран.

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Об этом сообщает "Радио Азатутюн" со ссылкой на Комитет государственных доходов Армении.

Запрет на ввоз распространяется на все товары турецкого происхождения, импортируемые из всех стран: Турции, Грузии и из других стран-членов ЕАЭС.

Согласно сообщению ведомства, запрет на ввоз товаров не будет применяться только в том случае, если все соответствующие таможенные операции с этими товарами будут проведены до 31 декабря этого года.

Решение о запрете на ввоз турецких товаров было принято в октябре и обосновано поддержкой Турции Азербайджана в войне за Нагорный Карабах.

Что этому предшествовало

Очередные боевые действия между Арменией и Азербайджаном начались утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

Вечером 9 ноября после серии военных успехов ВС Азербайджана и взятие стратегически важного города Шуша в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи по московскому времени 10 ноября.

В Армении неоднократно обвиняли Турцию в военной и технической поддержке Азербайджана во время боевых действий за Нагорный Карабах.

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Автор: УНИАН